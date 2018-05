München (ots/PRNewswire) - Das Online Reiseportal Expedia hat die Best of VIP Access Hotel 2017 bekannt gegeben. In Deutschland wurden 14 Hotels ausgezeichnet, die ihren Gästen erstklassigen Service bieten und auch für ausgezeichneten Gästebewertungen bekannt sind.



Zu den besten Hotels in Deutschland gehören neben dem Regent Berlin - das die Award-Liste der besten Hotels in Deutschland anführt - auch noch das Steigenberger Airport Hotel in Frankfurt, das frederics Berlin City Hackescher Markt, das Stue in Berlin und das Jumeirah Frankfurt.



Ingesamt wurden die folgenden Hotels ausgezeichnet:



1. Regent Berlin (Berlin) 2. Steigenberger Airport Hotel (Frankfurt) 3. frederics Berlin City Hackescher Markt (Berlin) 4. Das Stue (Berlin) 5. Jumeirah Frankfurt (Frankfurt) 6. Adina Apartment Hotel Berlin Hackescher Markt (Berlin) 7. Steigenberger Grandhotel Handelshof Leipzig (Leipzig) 8. Althoff Hotel am Schlossgarten (Stuttgart) 9. Hotel Laimer Hof Nymphenburg Palace Munich (München) 10. Althoff Grandhotel Schloss Bensberg (Bergisch Gladbach) 11. Hotel Adlon Kempinski (Berlin) 12. Steigenberger Parkhotel Düsseldorf (Düsseldorf) 13. Grandhotel Hessischer Hof (Frankfurt) 14. Vi Vadi Hotel downtown munich (München)



Die Gewinner des 2017 Best of VIP Access wurden aus einer Sammlung von mehr als 4.200 VIP Access Hotels weltweit ausgewählt, die für erstklassigen Service und ausgezeichnete Gästebewertungen bekannt sind. Um als VIP-Access-Hotel eingestuft zu werden, muss das Hotel zu den höchsten Kundenzufriedenheits-Rankings gehören. "Die Hotels, die diese Auszeichnung erhalten, sind wirklich die Crème de la Crème und wir sind stolz darauf sie auszuzeichnen", sagte Melissa Maher, Senior Vice President Global Partner Group.



Über Expedia



Hunderttausende Übernachtungsmöglichkeiten (von individuellen Boutique-Hotels bis zu namhaften Hotelketten), über 500 Fluggesellschaften sowie eine breite Auswahl an Mietwagen und Aktivitäten vor Ort machen Expedia zu einem der weltweit führenden Online-Reiseportale.



Expedia.de hilft seinen Kunden mit einer großen Auswahl und speziellen Filtermöglichkeiten dabei, genau die Reise zu finden, die am besten auf ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten ist. Dank der ausgezeichneten Expedia App können Flüge und Übernachtungen nun auch bequem und einfach mit dem Smartphone geplant und gebucht werden. Dank hilfreicher Funktionen - z.B. Karten der Flughafenterminals, Benachrichtigungen zum Flugstatus, Wegbeschreibungen, Check Out-Zeiten - macht die Expedia App Reisen zum Kinderspiel.



In Deutschland kooperiert Expedia.de mit dem Bonusprogramm PAYBACK. Für die Buchung von Flügen erhalten Reisende pauschal 100 Punkte und bei der Buchung von Pauschalreisen, Flug & Hotel-Angeboten sowie Hotels, Bahn, Mietwagen und Aktivitäten gibt es für je ausgegebene 2 Euro einen PAYBACK Punkt.



Expedia.de wird von der Expedia Group betrieben. Die Expedia Group bietet ihren Kunden zahlreiche Leistungen für Privat- und Geschäftsreisen und steigert Nachfrage und Buchungen für Tourismusdienstleister. (NASDAQ: EXPE) Für weitere Unternehmens- und Brancheninformationen besuchen Sie https://www.expediagroup.com/ oder Twitter @ExpediaGroup.



