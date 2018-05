Bad Marienberg - Die HELLA GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE000A13SX22, WKN: A13SX2, Ticker-Symbol: HLE) prüft strategische Optionen für das unter dem Dach "Nordic Forum" gebündelte Großhandelsgeschäft und hat vor diesem Hintergrund einen strukturierten Bieterprozess initiiert, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Den vollständigen Artikel lesen ...