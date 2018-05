splendid medien AG: Splendid Gruppe startet langfristige Zusammenarbeit mit der freenet Group im Bereich Video-on-Demand DGAP-News: splendid medien AG / Schlagwort(e): Kooperation/Sonstiges splendid medien AG: Splendid Gruppe startet langfristige Zusammenarbeit mit der freenet Group im Bereich Video-on-Demand 15.05.2018 / 10:54 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Splendid Gruppe startet langfristige Zusammenarbeit mit der freenet Group im Bereich Video-on-Demand - Umfangreiches Paket von Lizenzen und Dienstleistungen - Splendid lizenziert mehr als 1.000 Filme für SVoD-Plattform "freenet Video" - Videociety meinVoD übernimmt die technische Bereitstellung des VoD-Portals sowie die Distribution von über 8.000 Filmen zum Leihen und Kaufen Köln/Büdelsdorf, 15. Mai 2018 - Die Splendid Gruppe hat mit der freenet Group eine langfristige und umfangreiche Zusammenarbeit vereinbart. Die mobilcom-debitel GmbH (eine Tochtergesellschaft der freenet AG) hat die Splendid Gruppe exklusiv mit der Umsetzung und dem Betrieb der neuen Online-Videothek "freenet Video" beauftragt. Dabei übernimmt insbesondere die Splendid-Tochtergesellschaft Videociety GmbH auf der Basis der meinVoD-Plattform die technischen Dienstleistungen sowie die Bereitstellung von Filminhalten. "freenet Video" ist ab sofort erhältlich unter www.freenet-video.de sowie ab dem 22. Mai in allen 560 mobilcom-debitel Shops und im angeschlossenen Fachhandel. Im Rahmen eines SVoD-Vertrages stellt Splendid mehr als 1.000 Filme und Serien aus den verschiedensten Genres für die SVoD-Plattform "freenet Video" zur Verfügung. Zusätzlich können Kunden über "freenet Video" auf die mehr als 8.000 Filme und Serien in hochauflösender Qualität der meinVoD-Plattform der Videociety zugreifen und über Einzelabruf leihen oder kaufen. Videociety übernimmt auch die operative Betreuung für "freenet Video". Die Zusammenarbeit mit der freenet Group ist auf mindestens fünf Jahre ausgelegt. Andreas R. Klein, Vorstandsvorsitzender der Splendid Medien AG: "Mit dieser Kooperation sehen wir die herausragende Qualität der Entwicklungs- und Serviceleistungen unserer Tochtergesellschaft Videociety und unserer meinVoD-Plattform sowie die Qualität unserer Splendid Filmlibrary bestätigt. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit." Hans D. Henseleit, Geschäftsführer der Videociety GmbH: "Wir freuen uns sehr, dass die smarten VoD-Lösungen, die wir mit unserer VoD-Plattform meinVod unseren Kunden aus Industrie, Telekommunikation und Handel als Service-Plattform anbieten, uns auch bei der freenet Group zum Partner gemacht haben. Ich bin sicher, dass das attraktive Angebot von "freenet Video" die Kunden überzeugen wird." "Wir freuen uns, mit Splendid den geeigneten Partner gefunden zu haben, um das revolutionäre Konzept von freenet Video zu verwirklichen. Bislang ist es damit im Bereich Streaming nur uns gelungen, ein Flatrate-Format zu schaffen, bei dem Kunden neben dem ,klassischen' Filmangebot zusätzlich echte Blockbuster präsentiert bekommen. Das passt alles sehr gut in die Bewegtbild-Strategie der freenet Gruppe und unterstreicht einmal mehr, dass das Unternehmen mit Innovation und Augenmaß bei der Preispolitik, attraktive TV-Produkte für die Menschen im Land schafft und damit echte Ausrufezeichen im Markt setzt", erklärt Antonius Fromme, Geschäftsführer und Bereichsleiter Digitalstrategie und Services bei der freenet AG. Über freenet Video: freenet Video bietet allen Nutzern eine Video-On-Demand Flatrate für rund 1.000 Filme und Serien für EUR 4,99 im Monat. Rund 8.000 weitere Filme und Serien stehen den Kunden zum Leihen oder Kaufen zur Verfügung. Das Produkt bietet Streaming in bester HD-Bildqualität und ist auf bis zu fünf Geräten wie TV, PC und Smartphone/Tablet nutzbar. freenet Video ist eine Marke der mobilcom-debitel GmbH und damit Teil der freenet Group. Über Splendid: Die Splendid Medien AG ist ein mittelständisch geprägter, integrierter Medienkonzern, der vorwiegend im deutschsprachigen Europa und in den Benelux-Ländern agiert. Die Gruppe vermarktet und produziert Filme und Unterhaltungsprogramme im Kino, Home Entertainment und im Fernsehen und erbringt umfangreiche Dienstleistungen für die Film- und Fernsehindustrie mit Schwerpunkten bei der Digitalisierung/Neue Medien und Synchronisation. www.splendidmedien.com Über videociety/meinVoD: Seit 2010 liefert die Videociety GmbH topaktuelle Filme und Serien in HD und 3D sowohl im Verleih (TVoD) als auch im Kauf (EST) digital auf die Endgeräte der Kunden. meinVoD ist die B2B2C-Marke der videociety GmbH. Kunden aus Industrie, Telekommunikation und Handel profitieren von einem Branded Portal, welches mit Content, Entwicklung, Betrieb und Portalmanagement eine umfassende end-to-end-Lösung auf höchstem Qualitätsniveau anbietet. Weitere Informationen erhalten Sie bei: Splendid Medien AG Karin Opgenoorth Alsdorfer Str. 3 50933 Köln Tel.: 0221-95 42 32 99 Fax: 0221-95 42 32 613 karin.opgenoorth@splendid-medien.com www.splendidmedien.com 