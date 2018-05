Nordex-Aktie: Ende der Durststrecke?

Nordex (WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554) hat für das erste Quartal 2018 sehr schwache Zahlen präsentiert. Trotzdem brachen die Börsen am Dienstag in Jubel aus und schickten die im TecDAX gelistete Nordex-Aktie zeitweise um mehr als 10 Prozent in die Höhe, weil es beim Hamburger Windturbinenhersteller in der zweiten Jahreshälfte deutlich besser laufen soll als zu Jahresbeginn.

Ein Grund, warum Nordex die Ende März 2018 vorgelegte Prognose für 2018 trotz des schwachen Jahresauftakts bestätigte. Danach erwartet das Unternehmen einen Konzernumsatz von 2,4 bis 2,6 Mrd. Euro und eine EBITDA-Marge von 4,0 bis 5,0 Prozent. Und dies, obwohl die Erlöse im März-Quartal gegenüber dem Vorjahr um knapp 25 Prozent auf 487,9 Mio. Euro schrumpften. Die EBITDA-Marge lag bei gerade einmal 4,1 Prozent, nach 7,9 Prozent im Vorjahr.

