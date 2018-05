Was ist passiert? Die Aktie von Insys Therapeutics (WKN:A1JC8P) stieg nach Angaben von S&P Global Market Intelligence im April um 16,1 %. INSY-Daten von YCharts. Das Biotech-Unternehmen, das sich auf Cannabinoid- und Spray-basierte Behandlungen spezialisiert hat, verzeichnete nach einer Meldung zu seinen inhalativen Dronabinol-Tests große Kursbewegungen. Was hat das zu bedeuten? Insys veröffentlichte am 18. April eine Pressemitteilung, in der es ankündigte, die klinische Forschung an einem inhalationsbasierten Dronabinol-Verabreichungssystem voranzutreiben. Dronabinol ist eine künstlich hergestellte Verbindung, die Cannabinoide aus Marihuanapflanzen enthält. Die Ankündigung von Insys besagt, dass das Unternehmen ein Inhalationsgerät testen wird, das von dem ...

