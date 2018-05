Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Cancom nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 103 Euro belassen. Der IT-Anbieter sei stark in das Jahr gestartet, schrieb Analyst Martin Jungfleisch in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Einmal mehr habe das Cloudgeschäft die Profitabilität angetrieben./la/mis

Datum der Analyse: 15.05.2018

ISIN DE0005419105

AXC0192 2018-05-15/11:13