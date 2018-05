Die DZ Bank hat Lanxess nach den jüngsten Kursgewinnen von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft. Der angehobene Jahresprognose des Chemiekonzerns sei weitgehend in den Kurs eingepreist, schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Den fairen Wert für die Aktien hob er von 73 auf 74 Euro an./mis/la Datum der Analyse: 15.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0073 2018-05-15/11:17

ISIN: DE0005470405