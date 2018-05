Auch wenn die Aktie von Medigene am heutigen Dienstag leicht im Minus notiert, ist sie im Wochenvergleich mit einem Plus von knapp 15 Prozent noch vor der Aumann AG, Jenoptik, SMA Solar und SLM Solutions der absolute Top-Performer im TecDAX. Insbesondere der Wochenauftakt am Montag bescherte dem Biotech-Unternehmen einige Prozentpunkte. Hier meldete Medigene, dass die bereits bestehende strategische Allianz mit Bluebird Bio, einem weltweit führenden Anbieter von Gen- und Zelltherapien, erheblich ausgeweitet wird. Die Partnerschaft hat die Erforschung und Entwicklung von T-Zell-Rezeptor-modifizierten T-Zell (TCR-T)-Immuntherapien zur Behandlung von Krebs zum Ziel. Durch die vertragliche Anpassung der Vereinbarung wird die Anzahl der Zielantigen/MHC-Restriktionskombinationen für die Entdeckung spezifischer TCR-Leitkandidaten durch Medigene von vier auf sechs erhöht. Im Rahmen dieser Vertragserweiterung erhält Medigene eine zusätzliche Vorabzahlung von acht Millionen Dollar, hieß es in der Mitteilung des Unternehmens.

