Die Commerzbank hat die Einstufung für Merck KGaA nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Insgesamt seien die Kennziffern "in line" ausgefallen, schrieb Analyst Daniel Wendorff in einer ersten Reaktion am Dienstag. Der detaillierte Ausblick des Pharma- und Chemiekonzerns auf 2018 sei aber nicht so prickelnd./edh/ag Datum der Analyse: 15.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0075 2018-05-15/11:21

ISIN: DE0006599905