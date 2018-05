Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Deutsche Wohnen nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 43,50 Euro belassen. Die Ergebnisse des ersten Quartals hätten die Erwartungen erfüllt, schrieb Analyst Markus Scheufler in einer ersten Reaktion am Dienstag. Der Fremdkapitalanteil am Gesamtwert des Immobilienportfolios sei zu niedrig./ag/la Datum der Analyse: 15.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000A0HN5C6