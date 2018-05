United Labels AG: Ergebnisverbesserung im ersten Quartal 2018 DGAP-Ad-hoc: United Labels AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung United Labels AG: Ergebnisverbesserung im ersten Quartal 2018 15.05.2018 / 11:47 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Ergebnisverbesserung im ersten Quartal 2018 * Konzernumsatz im ersten Quartal betrug EUR 6,6 Mio. * Konzernjahresüberschuss stieg um 36,2% auf TEUR 241 * Auftragsbestand erhöht sich um 10,9% auf EUR 7,1 Mio. Münster, 15.05.2018. Die United Labels AG hat in den ersten drei Monaten 2018 einen Konzernumsatz von EUR 6,6 Mio. (VJ: EUR 7,0 Mio.) erzielt. Dabei belief sich das operative Konzernergebnis vor Abschreibungen und Zinsen (EBITDA) auf EUR 0,7 Mio. (VJ: EUR 0,7 Mio.). Aufgrund des margenstarken Fachhandelsumsatzes bei gleichzeitiger Erhöhung des Großkundengeschäftes stieg das EBIT um 11,1% auf TEUR 541 (VJ: TEUR 487). Im Konzernergebnis nach Steuern verbesserte sich die Gesellschaft im laufendenden Geschäftsjahr um 36,2% auf TEUR 241 (VJ: TEUR 177). Der Auftragsbestand erhöhte sich zum Quartalsende um 10,9% auf EUR 7,1 Mio. (VJ: EUR 6,4 Mio.) und beinhaltet überwiegend Aufträge aus dem Segment Großkunden, da Aufträge im Bereich Fachhandel mit Lagerware bedient werden und kurz nach Auftragseingang ausgeliefert werden. Der operative Cash Flow stieg deutlich um EUR 1,4 Mio. auf EUR 1,5 Mio. (Vj. EUR 0,1 Mio.). Insbesondere in Deutschland konnte das Großkundengeschäft wieder gesteigert werden. Im Bereich Fachhandel werden bestehende und neue Handelspartner mit den Themen "Pummeleinhorn", "Diddl", "Ralph Ruthe" und "DFB - Deutscher Fußballbund" bedient. Die Ware zur deutschen Nationalmannschaft wird allerdings erst im zweiten Quartal zur anstehenden Fußballweltmeisterschaft ausgeliefert. Neben dem B2B-Händlershop für Handelspartner, werden für Endverbraucher ausgewählte Produktlinien über die eigenen Internetshops der Elfen Service GmbH vertrieben, die im ersten Quartal gute Umsatz- und Ergebniszuwächse realisieren konnte. Insgesamt ist geplant, dass der Konzernumsatz im laufenden Geschäftsjahr 2018 um 2% - 7% wächst. Das EBIT soll dabei für 2018 nach derzeitiger Einschätzung zwischen EUR 1,8 Mio. und EUR 2,8 Mio. liegen. Zum Erreichen der Ertragsziele will das Unternehmen besonders die Bereiche Fachhandel und E-Commerce strategisch weiterentwickeln. Der 3-Monatsbericht der United Labels AG steht innerhalb der nächsten Tage hier zum Download bereit: http://www.unitedlabels.com/investor-relations/finanzberichte Weitere Informationen: United Labels AG - Investor Relations - Gildenstraße 6, 48157 Münster, Tel.: +49 (0) 251-3221-0, Fax: +49 (0) 251-3221-960 investorrelations@unitedlabels.com Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. 15.05.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: United Labels AG Gildenstr. 6 48157 Münster Deutschland Telefon: +49 (0)25 132 21-0 Fax: +49 (0)25 132 21-999 E-Mail: investorrelations@unitedlabels.com Internet: www.unitedlabels.com ISIN: DE0005489561 WKN: 548956 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 685951 15.05.2018 CET/CEST

