Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vodafone nach Zahlen zum vierten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 270 Pence belassen. Die Umsatztrends seien größtenteils solide, schrieb Analyst Polo Tang in einer ersten Reaktion am Dienstag. Es gebe allerdings auch Schwächen - wie das Geschäft in Spanien und Italien./ag/mis Datum der Analyse: 15.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0086 2018-05-15/11:49

ISIN: GB00BH4HKS39