Köln (ots) - Im Fokus der heutigen Fachtagung Kinderwelten von SUPER RTL und IP Deutschland in Köln stehen erneut aktuelle Erkenntnisse rund um eine Generation, die sich eine Welt ohne Smartphone und Internet gar nicht vorstellen kann.



Die Forscher haben sich detailliert mit der Mediennutzung von Kindern beschäftigt



Die Medienzeit der Drei- bis Fünfjährigen ist seit 2016 um 25 Prozent gestiegen und beträgt aktuell 74 Minuten pro Tag. Fast alle Kinder in diesem Alter dürfen fernsehen, 35 Prozent nutzen ein Tablet, 22 Prozent einen Computer und immerhin 15 Prozent das Smartphone der Eltern. Vielen Eltern ist die gemeinsame TV-Zeit sehr wichtig; 45 Prozent der Eltern schauen am Vormittag gemeinsam mit dem Kind.



Auch die Mediennutzung der Schulkinder nimmt zu: von durchschnittlich 133 Minuten pro Tag im März 2016 auf aktuell 160 Minuten. Mit dem Wechsel auf die weiterführende Schule bekommen viele Kinder dann ein eigenes Smartphone. Fast die Hälfte der 10- bis 11-Jährigen und 77 Prozent der 12- bis 13-Jährigen besitzt ein eigenes Gerät.



Soziale Netzwerke nutzen Kinder erst ab einem Alter von 10 Jahren. 58 Prozent der Nutzung entfällt bei den 10- bis 13-Jährigen auf WhatsApp, 26 Prozent auf Facebook, 16 Prozent auf Instagram und 14 Prozent auf Snapchat.



Weiterer Schwerpunkt der Kinderwelten: Wünschen und Schenken



Die nicht überraschende Erkenntnis einer Geschenkestudie: In der Regel sind die Mütter für die Auswahl passender Geschenke zuständig. Mithilfe ihres "Wunsch-Seismographen" gelingt ihnen das in der Regel auch sehr gut. Für Geschenke wird viel Geld ausgegeben: Kinder im Alter bis zu 13 Jahren erhalten von ihren Eltern und Verwandten im Schnitt Geschenke im Wert von 251 Euro zu Weihnachten, 65 Euro zu Nikolaus und 92 Euro zu Ostern.



Die Kinderwelten Studien von SUPER RTL und IP Deutschland liefern seit fast zwanzig Jahren aufschlussreiche Einsichten aus dem (Medien-) Alltag von Kindern und Familien, die über die konkrete Mediennutzung und die Erforschung bestehender und zukünftiger Medientechnologien hinaus ein Gesamtbild kindlicher Erlebniswelten vermitteln.



