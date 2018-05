Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für RTL vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Der Medienkonzern dürfte in seinen drei größten Geschäftsfeldern alles in allem ordentlich ins Jahr gestartet sein, schrieb Analyst Conor O'Shea in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die zum Unternehmen gehörende Produktionsfirma Fremantle Media könnte trotz des Gegenwindes von der Währungsseite weiterhin langsame Fortschritte verzeichnet haben./la/mis Datum der Analyse: 15.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

