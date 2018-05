Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Merck KGaA nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 106 Euro belassen. Die Life-Science-Sparte des Pharma- und Spezialchemiekonzerns habe Stärke gezeigt, schrieb Analyst David Evans in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings habe die Profitabilität im Geschäft mit Selbstmedikation enttäuscht, wenn man eine unerwartete Meilensteinzahlung von BioMarin Pharmaceutical herausrechne. Die Belastungen durch den starken Euro würden am Markt nach wie vor unterschätzt./la/mis Datum der Analyse: 15.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0093 2018-05-15/11:57

ISIN: DE0006599905