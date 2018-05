EnviTec Biogas steigert im Geschäftsjahr 2017 Umsatz und Ergebnis auf den höchsten Wert seit Rekordjahr 2011 DGAP-News: EnviTec Biogas AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Dividende EnviTec Biogas steigert im Geschäftsjahr 2017 Umsatz und Ergebnis auf den höchsten Wert seit Rekordjahr 2011 15.05.2018 / 12:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. EnviTec Biogas steigert im Geschäftsjahr 2017 Umsatz und Ergebnis auf den höchsten Wert seit Rekordjahr 2011 * Umsatz steigt um 22,0 % auf 198,8 Mio. Euro (Vorjahr: 162,9 Mio. Euro) * Gesamtleistung sinkt um 1,1 % auf 202,6 Mio. Euro * Operatives Ergebnis (EBIT) in Höhe von 6,5 Mio. Euro (Vorjahr: 4,2 Mio. Euro) * Ergebnis je Aktie bei 0,33 Euro (Vorjahr: 0,11 Euro) * Dividendenvorschlag für das Geschäftsjahr 2017: 1,00 Euro je Aktie Lohne, 15. Mai 2018 - Die EnviTec Biogas AG (ISIN: DE000A0MVLS8) hat im Geschäftsjahr 2017 Umsatz und Ergebnis deutlich gesteigert. Ausschlaggebend dafür war eine sehr positive Entwicklung in den Bereichen Eigenbetrieb und Service. Im größten Segment des Konzerns, dem Eigenbetrieb, legte der Umsatz um 9,3 % auf 111,2 Mio. Euro zu. Der Servicebereich verbuchte das dritte Jahr in Folge ein deutlich zweistelliges Wachstum und legte beim Umsatz um 35,3 % auf 42,0 Mio. Euro zu. Zur positiven Umsatzentwicklung im Konzern trug auch eine höhere Zahl schlussgerechneter Projekte im Anlagenbau bei. Dort stieg der erzielte Segmentumsatz um 51,0 % auf 45,6 Mio. Euro. Die Umsatzerlöse erhöhten sich auf Konzernebene um 22,0 % auf 198,8 Mio. Euro (Vorjahr: 162,9 Mio. Euro), der höchste Wert seit dem Jahr 2011. Die Gesamtleistung im Konzern sank leicht um 1,1 % auf 202,6 Mio. Euro. Gleichzeitig war die Auslastung im Segment Anlagenbau aufgrund von Termin- und Projektverschiebungen deutlich rückläufig. Um insgesamt im Anlagenbau den volatilen Rahmenbedingungen in einigen Kernmärkten und der wachsenden Bedeutung der internationalen Märkte besser Rechnung zu tragen, wurde Ende 2017 eine Strukturanpassung durchgeführt. Dabei wurden die Bereiche Genehmigung und Statik ausgelagert sowie die Projektabwicklung verschlankt. Unter dem Strich erzielte die EnviTec-Gruppe im Berichtszeitraum trotz weiterhin schwieriger und volatiler Marktbedingungen auf den internationalen Biogasmärkten deutlich steigende Erträge. Das operative Ergebnis vor Abzug von Abschreibungen (EBITDA) stieg von 22,2 Mio. Euro auf 24,6 Mio. Euro. Das Ergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT) verbesserte sich von 4,2 Mio. Euro auf 6,5 Mio. Euro. Die EBIT-Marge stieg auf 3,3 % (Vorjahr: 2,6 %). Das Ergebnis je Aktie betrug 0,33 Euro für das Jahr 2017 (Vorjahr: 0,11 Euro). Im Einzelabschluss der AG betrug der Bilanzgewinn 57,5 Mio. Euro. Vorstand und Aufsichtsrat der EnviTec Biogas AG schlagen vor, für das Geschäftsjahr 2017 eine Dividende in Höhe von 1,00 Euro je Aktie auszuschütten. Zum Jahresende 2017 standen dem EnviTec-Konzern liquide Mittel in Höhe von 14,9 Mio. Euro (Vorjahr: 16,5 Mio. Euro) und sonstige kurzfristige Vermögensgegenstände in Höhe von 10,0 Mio. Euro (Vorjahr: 11,6 Mio. Euro) zur Verfügung. Der Netto-Cashflow im EnviTec Konzern bewegte sich mit 19,6 Mio. Euro nahezu auf Vorjahresniveau (20,0 Mio. Euro). Insgesamt verfügte EnviTec zum Bilanzstichtag über eine weiterhin komfortable Eigenkapitalquote in Höhe von 54,7 % (31. Dezember 2016: 55,3 %). Die Zahl der Beschäftigten stieg aufgrund des Ausbaus der Geschäftstätigkeit im Servicesegment und im Eigenbetrieb von 439 auf 447 Mitarbeiter zum Stichtag 31. Dezember 2017. Jörg Fischer, Finanzvorstand der EnviTec Biogas AG: "Das in 2017 erzielte Wachstum fußt zum einen auf dem Ausbau unserer Geschäftstätigkeit im cashflowstarken Eigenbetrieb. Zum anderen haben wir seit unserem Rekordjahr 2011 die Geschäftstätigkeit im Ausland kontinuierlich ausgebaut und in 2017 rund ein Drittel unseres Umsatzes auf den internationalen Biogasmärkten erzielt. Ein Großteil des Wachstums stammte dabei aus dem Servicebereich, wo wir vor allem in Frankreich und Dänemark stark zulegen konnten. Aber auch in Deutschland wächst das Geschäftsvolumen im Service durch Repowering-Projekte und die Betreuung zusätzlicher Anlagen. Im Anlagenbau sehen wir trotz aller Widrigkeiten die größten Chancen in der fortgesetzten internationalen Expansion. Die zuletzt optimierte Prozess- und Kostenstruktur hat sich im bisherigen Jahresverlauf bewährt. Wir sind daher optimistisch, unsere weiterhin gut gefüllte Projektpipeline auf Basis der neuen Struktur konsequent und effizient abarbeiten und im laufenden Jahr bei einer Segmentleistung von rund 40 Mio. Euro ein positives Segmentergebnis (EBIT) erzielen zu können." Für das Geschäftsjahr 2018 wird auf Konzernebene eine Gesamtleistung auf Vorjahresniveau prognostiziert. Der EnviTec-Vorstand erwartet zudem eine leichte Verbesserung des operativen Ergebnisses (EBIT). Ausschlaggebend für das Erreichen der wirtschaftlichen Ziele wird der Geschäftsverlauf in den wichtigsten internationalen Märkten des Anlagenbau-Segments sein. Hier verfügte EnviTec Biogas zum Ende des Geschäftsjahres 2017 über einen Auftragsbestand in Höhe von 102,9 Mio. Euro (Vorjahr: 103,3 Mio. Euro). Die wichtigsten Auslandsmärkte im Anlagebau sind derzeit Frankreich und Dänemark, gefolgt von Großbritannien und China. Der vollständige Geschäftsbericht 2017 ist abrufbar unter: http://www.envitec-biogas.de/ir/veroeffentlichungen/finanzberichte.html Über die EnviTec Biogas AG Die EnviTec Biogas AG deckt die gesamte Wertschöpfungskette für die Herstellung von Biogas ab: Dazu gehören die Planung und der schlüsselfertige Bau von Biogasanlagen und Biogasaufbereitungsanlagen ebenso wie deren Inbetriebnahme. Das Unternehmen übernimmt bei Bedarf den biologischen und technischen Service und bietet außerdem das gesamte Anlagenmanagement sowie die Betriebsführung an. Daneben betreibt EnviTec auch eigene Biogasanlagen. 2011 hat EnviTec Biogas das Geschäftsfeld um die direkte Vermarktung von aufbereitetem Biomethan sowie die Grünstrom- und Regelenergievermarktung erweitert. Die EnviTec Biogas AG ist inzwischen weltweit in 14 Ländern mit eigenen Gesellschaften, Vertriebsbüros, strategischen Kooperationen und Joint Ventures vertreten. Im Jahr 2017 erzielte EnviTec einen Umsatz von 198,8 Mio. Kontakt: Anne Selzer EnviTec Biogas AG Tel: +49 25 74 88 88 - 245 E-Mail: a.selzer@envitec-biogas.de 