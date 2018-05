Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für HelloFresh von 13 auf 14 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Die Kennziffern des ersten Quartals seien stark gewesen, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Geschäft laufe also rund. Wichtigster Grund für seine Zurückhaltung, also seine neutrale Aktienbewertung, bleibe der Wettbewerb für den Kochboxenanbieter. Nachdem der wichtigste Konkurrent in den USA überholt worden sei, man auch in Europa stark wachse und im vierten Quartal profitabel sein wolle, hätten die Gewinnschätzungen aber eher Spielraum nach oben./ag/mis Datum der Analyse: 15.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0096 2018-05-15/12:01

ISIN: DE000A161408