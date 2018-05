Bad Marienberg - CONSUS Real Estate AG ("CONSUS") (ISIN DE000A2DA414/ WKN A2DA41), hat heute acht Gewerbeimmobilien mit einem Gesamtwert ("GAV") von rund 148 Mio. Euro an einen institutionellen Investor verkauft, so das Unternehmen in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Mitteilung:

