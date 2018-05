Die DZ Bank hat ElringKlinger von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft und den fairen Wert der Aktien von 14 auf 11 Euro gesenkt. Analyst Michael Punzet rechnet in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit einer anhaltend schwachen Margenentwicklung. Die selbst gesteckten Ziele für 2018 werde der Autozulieferer wohl verfehlen, so der Experte./ag/la Datum der Analyse: 15.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0100 2018-05-15/12:25

ISIN: DE0007856023