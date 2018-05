Die Schweizer Großbank UBS hat die Aktien der Allianz SE nach Zahlen für das erste Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Zwar hätten der starke Eurokurs und Sturmschäden den Versicherer belastet, die bereinigten Resultate seien aber in allen Belangen stark gewesen, schrieb Analyst Arjan van Veen in einer am Dienstag vorliegenden Studie./mis/ag Datum der Analyse: 15.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0102 2018-05-15/12:28

ISIN: DE0008404005