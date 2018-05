Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Hapag-Lloyd nach Zahlen zum ersten Halbjahr auf "Buy" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Die Container-Reederei sei ordentlich in das Jahr gestartet und habe einen positiven Ausblick gegeben, schrieb Analyst Johan Eliason in einer am Dienstag vorliegenden Studie. 2019 dürfte sich das Verhältnis von Angebot und Nachfrage als sehr attraktiv für das Unternehmen erweisen./la/ag Datum der Analyse: 15.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

