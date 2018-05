Hier geht's zum Video

In Maydorns Meinung analysiert Börsenexperte Alfred Maydorn die neuesten Entwicklungen der beliebtesten Aktien deutscher Anleger - und versieht sie mit seiner persönlichen Meinung. In dieser Ausgabe geht es um den DAX und um die Commerzbank, RWE, Infineon, Medigene, Tesla, BYD, Millennial Lithium. Von wegen "Sell in May", der DAX hat im Mai seine Aufwärtsbewegung fortgesetzt und wieder die Marke von 13.000 Punkten erreicht. Ist die Aufwärtsbewegung jetzt zu Ende oder gelingt dem deutschen Leitindex der Sprung darüber? Darüber hinaus geht es in der neuen Ausgabe von Maydorns Meinung um die beiden DAX-Werte Commerzbank und RWE, die beide Zahlen vorgelegt haben, um den neuerlichen Höhenflug der Infineon-Aktien, die Milliarden-Meldung von Medigene, die beiden E-Auto-Spezialisten Tesla und BYD und die Perspektiven für Lithium insgesamt und Millennial Lithium im besonderen. Maydorns Meinung gibt es auch als täglichen Newsletter. Wenn Sie auch von Montag bis Donnerstag über spannende Börsenthemen und aussichtsreiche Aktien auf dem Laufenden bleiben wollen, tragen Sie sich einfach in auf www.maydorns-meinung.de in den Verteiler ein.