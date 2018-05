Das Analysehaus Independent Research hat Allianz SE nach Zahlen für das erste Quartal von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und das Kursziel von 210 auf 225 Euro angehoben. Analyst Markus Rießelmann hob seine Gewinn- und Dividendenschätzungen für 2018 und 2019 in einer am Dienstag vorliegenden Studie an. Das aktuelle Bewertungsniveau werde der operativen Stärke des Münchner Versicherers nicht gerecht./ag/ajx Datum der Analyse: 15.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0008404005