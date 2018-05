...Feldzug im deutschen Bankensektor. Mit dem Projekt "Marcus" das in den USA und Großbritannien bereits am Start ist, will man den deutschen Privatkunden einen Wechsel schmackhaft machen. Als Zugpferd dienen vergleichsweise hochverzinste Sparkonten, später sollen dann auch Kredite angeboten werden. Der Zeitpunkt ist gut gewählt. Sparkassen und Co. haben ihren Service in der Vergangenheit immer weiter eingeschränkt, Gebühren angehoben und teilweise Negativzinsen für Einlagen gefordert. Da kommt das neue Angebot gerade recht. Zudem wird man dem Vernehmen nach auf eine Kooperation mit Apple setzen, das mit seinem Service "Apple Pay" die ideale Ergänzung bietet. Das Ganze dann wird voraussichtlich online-basiert und damit ohne kostenintensives Filialgeschäft auskommen.



