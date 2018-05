Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Cancom auf "Hold" mit einem Kursziel von 92 Euro belassen. Bei einem insgesamt soliden Start in das laufende Jahr sei der Zufluss freier Barmittel enttäuschend gewesen, schrieb Analyst Andreas Wolf in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Da die Aktie im Bereich des Kursziels notiere, bleibe sie eine Halteposition./mf/mis Datum der Analyse: 15.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0116 2018-05-15/12:51

ISIN: DE0005419105