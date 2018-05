Das Analysehaus RBC Capital hat das Kursziel für Deutsche Post von 42 auf 40 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Analyst Damian Brewer senkte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Gewinnschätzungen bis 2020. Die Papiere des Logistikkonzerns zeigten in den Sommermonaten ohnehin oft Schwäche. Langfristig orientierte Anleger sollte sie zum Einstieg nutzen./ag/la Datum der Analyse: 15.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0120 2018-05-15/12:55

ISIN: DE0005552004