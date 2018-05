Liebe Trader,

Übergeordnet startet der Kölner Online- und Außenwerbungvermarkter gut ins neue Geschäftsjahr. Der Umsatz konnte um 20 Prozent steigen - auf 337 Mio. Euro. Der EBIT des Konzerns legt um 42 Prozent auf 29 Mio. Euro zu. Die Voraussage für das laufende Jahr wurde immerhin bestätigt. Aus charttechnischer Sicht scheint das Wertpapier eine positive Entwicklung nach erscheinen der Quartalszahlen zu vollziehen. Die heutige Tageskerze ist im grünen Bereich und bewegt sich auf den nächsten Widerstand zu. Das Tagestief befindet sich derzeit knapp unter dem EMA 50, das Tageshoch jedoch ein gutes Stück über der gestrigen Tageskerze!

Long-Chance:

Alle Anzeichen deuten auf steigende Kurse hin und lassen Kursziele, zunächst an den aktuellen Jahreshochs von 66,40 Euro annehmbar werden. Darüber hinaus könnten sogar neue Jahreshochs möglich sein! Das bleibt aber noch per Tagesschlusskurs abzuwarten. Eine Verlustbegrenzung ist vorerst noch knapp unter dem EMA 50, bei etwa 59,00 Euro anzusetzen. Sollte ein Rücksetzer unter das Stop-Niveau eintreten, müssen Anleger der Ströer-Aktie mit weiteren Verlusten bis auf ca. 55,00 Euro rechnen.

Einstieg per Market-Buy-Order: 62,15 Euro

Kursziel: 66,40 / 68,00 Euro

Stop: < 59,00 Euro

Risikogröße pro CFD: 3,15 Euro

Zeithorizont: 2 - 4 Wochen

Wochenchart:



Tageschart:



Ströer SE; Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 62,15 Euro; 11:40 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

