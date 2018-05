Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für die Aktien des Gabelstaplerherstellers Kion auf "Neutral" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Die Erwartungen an den Bereich Warehouse Systems, spezialisiert auf Lagertechnikfahrzeuge, seien zwar erneut etwas gesunken, schrieb Analyst Sven Weier in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Langfristig hält er sie aber noch für zu ambitioniert./ag/la Datum der Analyse: 15.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0124 2018-05-15/13:06

ISIN: DE000KGX8881