Bad Marienberg - Die TLG IMMOBILIEN (ISIN DE000A12B8Z4/ WKN A12B8Z) ist erfolgreich in das neue Jahr gestartet, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der heute veröffentlichte Bericht über das erste Quartal 2018 weist Mieterlöse in Höhe von rd. EUR 55,0 Mio. aus. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ist dies ein Zuwachs um 40,1% (Q1/2017: EUR 39,2 Mio.). Die für den Konzern wesentliche Kennzahl Funds from Operations (FFO) stieg überproportional um 49,8% auf EUR 31,6 Mio. (Q1/2017: EUR 21,1 Mio.), was vor allem auf das höhere Ergebnis aus Vermietung und Verpachtung, bedingt durch den Ankauf von Immobilien sowie die Übernahme der WCM, zurückzuführen ist. Die FFO je Aktie betrugen zum Stichtag EUR 0,31 (Q1/2017: EUR 0,29) und lagen damit trotz der erhöhten Aktienanzahl durch die 2017 erfolgten Barkapitalerhöhungen und die Kapitalerhöhung im Zuge der WCM-Übernahme über dem Niveau der Vergleichsperiode 2017.

