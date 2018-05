IRW-PRESS: GoverMedia Plus Canada Corp.: Govermedia Plus Canada Corp. erreicht geplante Meilensteine und informiert über die Implementierung seiner Preis- und Expansionsstrategie

Vancouver, British Columbia: 15. Mai 2018 - GoverMedia Plus Canada Corp. (CSE: MPLS) (FWB: 48G) (WKN: A2JF6W) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die im Zusammenhang mit der Einführung seiner Internet-Plattform geplanten Meilensteine erreicht hat. Nach den ersten Marketing- und marktstrategischen Massnahmen für sein Internet-Ökosystem konnte das Unternehmen folgende Meilensteine erreichen:

- Bestellung des Chief Financial Officer: GoverMedia hat Herrn Arvin Ramos zum CFO des Unternehmens bestellt. Vor dem Eintritt in das Unternehmen war Herr Ramos über 20 Jahre als CFO bei verschiedenen börsennotierten Unternehmen in den Bereichen Technologie und Finanzen tätig.

- Signifikanter Anstieg der Kundenzahl: Es haben sich bisher insgesamt mehr als 140.000 aktive User Mitte Mai auf der Internet-Plattform registriert und damit hat sich die Zahl der registerierten User verdoppelt im Vergleich zum Febr. dieses Jahres. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, in den kommenden 12 Monaten über 1 Million registrierter Nutzer zu erreichen.

- Erste Transaktionen im Internethandel:. Zu Jahresbeginn konnte GoverMedia die ersten Transaktionen von Waren und Dienstleistungen verbuchen. In den vergangenen Wochen konnten im Hinblick auf die Interaktionen der User die geplanten exponentiellen Wachstumsraten erzielt werden.

- Aufbau eines Marketingteams: Das Unternehmen hat durch mehrere Neuzugänge sein Vertriebs- und Marketingpersonal erheblich verstärkt. GoverMedia beschäftigt derzeit mehr als 10 Mitarbeiter in seiner Vertriebs- und Marketingabteilung. Alle Mitarbeiter des Unternehmens verfügen über umfassendes Vertriebs-Know-how und können auf ein hochkarätiges Netzwerk von potenziellen Kunden und Partnern zurückgreifen.

- Einführung der GoverMedia-CRM-Plattform: Das Unternehmen entwickelt und implementiert eine Infrastruktur , um Unternehmen in ihrem täglichen operative Geschäft zu unterstützen. Über die GoverMedia-Plattform können Unternehmen auf GM+ CRM zugreifen, um den Austausch mit den Kunden zu verbessern, Marketingbudgets zu optimieren, Umsätze zu steigern und ihre Geschäftsprozesse zu automatisieren. Das Unternehmen hat außerdem Big Data-Algorithmen eingebunden, um große Datenmengen in Echtzeit zu verarbeiten und so eine effiziente Analyse der Ergebnisse zu ermöglichen.

- Einleitung des Ambassador Programms GoverMedia hat sein Ambassador Programm in selektiven Zielmärkten gestartet . Für die Botschafter des Unternehmens wird ein Vergütungs- und Prämiensystem eingeführt.

Basierend auf dem Erreichen dieser Meilensteine wird das Unternehmen seine Vermarktungsstrategie zügig vorantreiben. Einzelheiten zur Preispolitik und zum Geschäftsmodell werden in nachfolgenden Pressemeldungen bekannt gegeben.

Während der vergangenen sechs Monate hat sich das Unternehmen vor allem darauf konzentriert, seine Internet-Plattform konstant zu verbessern und weiterzuentwicklen, neue Entwicklungs- und Wachstumschancen zu sondieren und seine marktstrategischen Maßnahmen umzusetzen. Die bestehenden Funktionalitäten der GoverMedia-Plattform bieten viele Möglichkeiten, den Bereich der kommerziellen Anwendungen zu erweitern. GoverMedia Plus wird seine Wachstumsziele nicht nur durch organisches Wachstum sondern prüft auch potentielle Unternehmensakquisitionen um seine strategischen Wachstumsziele zu erreichen.

CEO Roland J. Bopp erklärte: Basierend auf dem wachstumsstarken Markt des Internethandels in den russischsprachigen Ländern und ausgestattet mit einer voll funktionsfähigen Internet-Handelsplattform und einem erfahrenen Technologie-, Finanz- und operativen Managementteam mit internationalem Know-how, ist GoverMedia Plus Canada Corp. auf einem hervorragenden Weg, im russischsprachigen Internethandel Marktanteile zu gewinnen und den Unternehmenswert zu steigern.

Über GoverMedia Plus Canada Corp.

GoverMedia Plus Canada Corp. ist eine kanadische Dachgesellschaft mit einer zu 100 Prozent unternehmenseigenen russischen Technologie-Tochtergesellschaft. GoverMedia hat eine voll einsatzfähige, moderne Internetplattform entwickelt, die umfassende Online-Services bietet, wie etwa E-Commerce, soziale Medien, Multimedia, Unternehmensauktionen, Unternehmensdatenbanken, Nachrichtenplattformen and Crowdfunding. Wir sind davon überzeugt, dass die GoverMedia-Plattform die erste und einzige Internetplattform ist, die ein solch breites Spektrum an Online-Services anbietet, die über ein einziges Konto zugänglich sind. Das Management und der Advisory Board des Unternehmens verfügen über ein umfassendes Know-how in den Bereichen Telekommunikation, Spitzentechnologie, Unternehmensentwicklung und Finanzen. www.gm.plus und www.govermedia.plus.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Roland J. Bopp

President und CEO

(888) 672-4415

