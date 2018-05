Die Deutsche Konsum REIT-AG (ISIN: DE000A14KRD3) hat ihren Wachstumskurs im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2017/2018 erfolgreich fortgeführt.

FFO steigt stärker als Mieterlöse

Die Mieterlöse der Gesellschaft haben sich ankaufsbedingt im ersten halben Jahr des Geschäftsjahres 2017/2018 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 53% von EUR 8,9 Mio. auf EUR 13,6 Mio. erhöht.

Infolgedessen stiegen auch die Funds from Operations ("FFO") von EUR 4,5 Mio. auf EUR 7,3 Mio. um 62% und damit deutlich stärker als die Mieterlöse. Dies zeigt die sich zunehmend ergebenden Skaleneffekte, die die Profitabilität der DKR weiter stärken.

Aufgrund der laufenden werterhöhenden Bau- und Modernisierungsmaßnahmen bei den Revitalisierungsobjekten in Greifswald, Hohenmölsen, Bitterfeld und Stralsund in Höhe von EUR 5,5 Mio. (Capex), betrug der aFFO (FFO nach Abzug der kapitalisierten Modernisierungsmaßnahmen) in den ersten sechs Monaten 2017/2018 EUR 1,7 Mio. (H1 2016/2017: EUR 3,6 Mio.). Nach Abschluss der Maßnahmen werden diese zu deutlich höheren Mieterlösen und Wertsteigerungen bei den Objekten führen.

Immobilienportfolio auf rund EUR 300 Mio. gewachsen - Buchwert des Proforma Portfolios liegt bei rund EUR 400 Mio.

Durch Nutzen- und Lastenübergänge von acht Einzelhandelsimmobilien im ersten Halbjahr ist das bilanzierte Immobilienportfolio zum 31. März 2018 auf EUR ...

