MYM erwirbt zusätzlichen Anteil in Höhe von 18% am Weedon Projekt in Quebec und erhöht seine Beteiligung auf 93%

Vancouver, B.C. 15. Mai 2018 - MYM Nutraceuticals Inc. (CSE: MYM) (das Unternehmen oder MYM) freut sich, den Erwerb eines weiteren Anteils von 9292-4372 Quebec Inc (der Verkäufer) in Höhe von 18% an CannaCanada und am Weedon Projekt in Quebec bekanntgeben zu können, wodurch sich der Anteil des Unternehmens an dem ACMPR-Bewerber (im Spätstadium) auf 93% erhöht.

Die Anteile von MYM am Cannabismarkt von Quebec wachsen weiterhin mit der kürzlich abgeschlossenen Beteiligung von 93% an CannaCanada und am Weedon-Projekt, kommentierte Rob Gietl, CEO bei MYM. Die Erweiterung der Produktionsfläche des Weedon-Projekts auf 1,5 Millionen Square Feet ist eine wesentliche Entwicklung für die Zukunft von MYM.

Das Unternehmen positioniert sich weiterhin so, dass es von der erwarteten Zunahme der an Quebec ACMPR-Bewerber vergebenen Lizenzen in naher Zukunft profitieren kann. Mehr als 20% der kanadischen Bevölkerung lebt in dieser Provinz, die jedoch bislang nur 5% genehmigte ACMPR-Lizenzen verzeichnet.

Der Bau der Weedon-Produktionsanalage in Quebec ist im Gang und sieht mit der geplanten Aufstellung der ersten Reihe an Gewächshäusern im dritten Quartal 2018 der Endabnahme durch Health Canada entgegen.

Zugunsten des Verkäufers wurden umgehend 300.000 MYM-Stammaktien ausgegeben. Nach dem Erwerb einer Anbaulizenz für die Produktionsanlage wird das Unternehmen weitere 500.000 MYM-Stammaktien an den Verkäufer ausgeben. Nach dem Erwerb einer Verkaufs- und Vertriebslizenz für die Produktionsanlage wird das Unternehmen weitere 1 Million MYM-Stammaktien an den Verkäufer ausgeben.

MYM hat außerdem Cannabis Compliance Inc. als Berater des Unternehmens hinsichtlich der Konformität mit behördlichen Bestimmungen und der Kaufprüfung für all seine ACMPR-Projekte in Kanada engagiert. Die Zusammenarbeit mit Cannabis Compliance als unser Berater für alle medizinischen Cannabis-Projekte ist die notwendige Lösung, um unsere Anwendungen rechtzeitig voranzubringen sagt Gietl. Cannabis Compliance hat eine erstaunliche Erfolgsbilanz im Hinblick auf die Führung von ACMPR-Bewerbern zur Ziellinie bewiesen. Unter ihrer Führung beabsichtigt MYM mit aller Kraft voranzuschreiten, um 2018 ein aufregendes Jahr werden zu lassen und Großes zu vollbringen.

Über Cannabis Compliance Inc.

Cannabis Compliance Inc. (CCI) bietet Dienstleistungen in Zusammenhang mit der Risikominderung, Kaufprüfungen und gesetzlichen Konformität für kommerzielle Cannabishersteller und -wiederverkäufer in allen Teilen der Welt an. Sein Hauptaugenmerk ist auf den globalen Markt gerichtet und es bietet seinen Kunden zuverlässige und umfassende Lösungen an. CCI verfügt über ein umfassendes Know-how in den Bereichen behördliche Konformität, Anbau/Gartenbau, Sicherheitsplanungen/Ausschreibungsverfahren, Anlagenplanung/-ausbau, Qualitätssicherung, Schulungsprogramme, Auditing, gute Produktionspraktiken (GPP), gute Herstellungspraktiken (GMP) , gute Anbau- und Sammlungspraktiken (GACP), Import und Export, Personalanwerbung sowie Finanzplanung. CCI ist bestrebt, die zukünftigen Marktführer der globalen Cannabisbranche zu unterstützen.

Über MYM Nutraceuticals Inc.

MYM Nutraceuticals Inc. ist ein innovatives Unternehmen, das auf den Erwerb von Health Canada-Lizenzen für die Herstellung und den Vertrieb von hochwertigen Nahrungsergänzungsmitteln und Produkten für die lokale Anwendung auf Basis von medizinischem Cannabis in Bio-Qualität spezialisiert ist. MYM verfügt über zwei Produktionsprojekte in Quebec, die bei Fertigstellung eine Produktionsfläche von über 1,5 Millionen Quadratfuß (ca. 139.355 m²) umfassen werden. MYM ist auch an einem Produktionsprojekt mit einer Fläche von 1,2 Millionen Quadratfuß (Projekt Northern Rivers) in New South Wales, Australien, als Partner beteiligt. Australien ist ein spannender neuer Markt, in dem Cannabis vor kurzem für medizinische Zwecke legalisiert wurde. Um sich innerhalb der Branche eine starke Präsenz und entsprechendes Wachstumspotenzial zu sichern, sucht MYM aktiv nach komplementären Übernahmemöglichkeiten und Aktiva in den Bereichen Technologie, Nutrazeutika und CBD. Die Aktien von MYM werden in Kanada, Deutschland und den Vereinigten Staaten unter den nachfolgenden Börsensymbolen gehandelt: (CSE:MYM) (OTC:MYMMF) (FRA:0MY) (DEU:0MY) (MUN:0MY) (STU:0MY).

FÜR DAS BOARD:

Rob Gietl, CEO

MYM Nutraceuticals Inc.

www.mymarijuana.ca

Investor Relations

Terry Brown

1.855.696.2261

terry@mymarijuana.ca

Diese Pressemeldung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Annahmen und Beurteilungen der Geschäftsführung in Bezug auf zukünftige Ereignisse oder Ergebnisse basieren. Solche Aussagen unterliegen einer Vielzahl an Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden. Das Unternehmen hat weder die Absicht noch die Verpflichtung, solche Aussagen zu korrigieren oder zu aktualisieren. Die Leser finden eine Beschreibung der Risiken und Unsicherheiten, mit denen das Unternehmen in Ausübung seiner Geschäftstätigkeit konfrontiert ist, in den Besprechungen und Analysen der Unternehmensführung (Managements Discussion & Analysis) sowie in anderen bei den kanadischen Wertpapierbehörden eingereichten Unterlagen, die auf www.sedar.com veröffentlicht wurden.

Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Kauf der hier beschriebenen Wertpapiere dar, weshalb die entsprechenden Informationen auch nicht als verlässlich angesehen werden sollten. Die Canadian Securities Exchange (CSE oder CNSX-Markt) und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der CSE als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Kauf der hier beschriebenen Wertpapiere in den Vereinigten Staaten dar. Die hier beschriebenen Wertpapiere wurden weder nach dem United States Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung noch nach den Wertpapiergesetzen einzelner US-Bundesstaaten registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten(laut Definition dieses Begriffes in der im U.S. Securities Act veröffentlichten Vorschrift S) nicht verkauft werden, außer es erfolgt eine Registrierung nach dem U.S. Securities Act und den geltenden einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen oder es besteht eine Ausnahmegenehmigung von deiner solchen Registrierungsverpflichtung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=43382

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=43382&tr=1

