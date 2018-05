Wien - Um von der Ratingagentur Morningstar das beste aller möglichen Ratings zu bekommen, muss ein Fonds in allen wesentlichen Bereichen überzeugen, so die Experten von "FONDS professionell".Dazu würden die Kategorien People (Fondsmanagement), Process (Anlageprozess), Price (Gebühren), Parent (Fondsgesellschaft) und Performance gehören. Fonds könnten auch im Laufe der Zeit auf den Gold-Status hochgestuft werden. "Allerdings sind die Gründe dafür weniger eindeutig als bei einer Herabstufung", erkläre Morningstar-Analystin Barbara Claus. So führe etwa ein Managerwechsel nur selten direkt zu einem Rating-Upgrade.

