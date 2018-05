Die Morphosys-Aktie hat nach Ansicht der Privatbank Berenberg noch Luft nach oben. Auch nach dem Anstieg um über rund 50 Prozent auf Sicht eines Jahres ist das Potenzial nach Ansicht von Analystin Klara Fernandes noch nicht ausgeschöpft. In einer Studie vom Dienstag erhöhte sie das Kursziel für die Papiere des Antikörperspezialisten von 85 auf 103 Euro und bekräftigte die Kaufempfehlung.

Ihre Zuversicht knüpft Fernandes an die Fortschritte bei zentralen Projekten wie den Antikörpern MOR208, MOR202 und MOR106, die unter anderem bei Blutkrebs und Neurodermitis zum Einsatz kommen sollen. MOR208 habe in einer klinischen Phase-II-Studie sehr gute Ergebnisse gezeigt. Den Wert alleine dieses Wirkstoffs beziffert die Analystin auf 45 Euro je Aktie. Der Umsatz könne in der Spitze bei einer Milliarde Euro liegen.

Noch höher schätzt Fernandes das Umsatzpotenzial für MOR106 im Einsatz gegen Neurodermitis ein. Hier rechnet sie mit 1,3 Milliarden Euro in der Spitze. Der Wirkstoff wird in Zusammenarbeit mit dem Biotechnologieunternehmen Galapagos entwickelt.

Zudem erwartet die Analystin steigende Umsatzbeteiligungen bei Tremfya. Das vom Partner Johnson & Johnson gegen Schuppenflechte eingesetzte Medikament könnte Morphosys in diesem Jahr 16 Millionen Euro bringen, was am oberen Ende der Unternehmensprognose von 12 bis 17 Millionen Euro liege. Damit könne der Umsatzausfall nach dem Ende der Kooperation mit Novartis teilweise ausgeglichen werden./mf/ag/jha/

Datum der Analyse: 14.05.2018

ISIN DE0006632003

AXC0286 2018-05-15/14:48