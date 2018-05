Liebe Trader,

Übergeordnet bewegt sich der Solartechnik Riese in einer Aufwärtsbewegung. Diese wurde, nach dem Erreichen neuer Jahreshochs Mitte März auf 59,45 Euro, mit einem Abverkauf der Anleger in eine kurzfristige Korrekturbewegung umgewandelt. Daraufhin erholte sich das Wertpapier wieder deutlich und konnte im gestrigen Tageshandel sogar mit 60,15 Euro eine neue und aktuelle Messlatte setzen. Im ersten Quartal konnte sich der Konzern ebenfalls behaupten und steigerte den Umsatz von 173,2 Mio. Euro (Q1 2017) auf 182,5 Mio. Euro (Q1 2018). Es besteht zwar ein Risiko für ein Doppeltop, eine Umkehrformation am Ende eines Aufwärtstrends, aber das bleibt per Wochenschlusskurs noch abzuwarten. Denn im Big-Picture sieht das Chartbild sehr vielversprechend aus!

Sollte in der heutigen Tageskerze der Sprung über die aktuellen Jahreshochs gelingen, wird ein weiteres Kaufsignal aktiviert und könnte fortgesetzte Kursgewinne zunächst bis auf 63,00 Euro mit sich bringen. Darüber hinaus wäre sogar noch Luft nach oben übrig! Eine Verlustbegrenzung sollte aber bei einem Ausbruch zur Unterseite aus dem mittelfristigen Aufwärtstrendkanal in Kraft treten, etwa knapp unter 57,40 Euro. Bei einem Rücksetzer unter das Stop-Niveau wird das Doppeltop bestätigt und die SMA-Aktie fällt mit hoher Wahrscheinlichkeit auf den EMA 50 bei 51,54 Euro zurück - darunter womöglich sogar auf die derzeitigen Jahrestiefs.

Einstieg per Stop-Buy-Order: 60,20 Euro

Kursziel: 63,00 Euro

Stop: < 57,40 Euro

Risikogröße pro CFD: 2,80 Euro

Zeithorizont: 2 - 4 Woche

Wochenchart:



Tageschart:



SMA Solar Technology AG; Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 59,45 Euro; 14:00 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

