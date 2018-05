Die Tesla-Aktie fällt heute deutlich in den Keller. Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Tesla von 376 auf 291 US-Dollar gesenkt, die Einstufung nach den jüngsten Kursverlusten aber auf "Equal-weight" belassen. Angesichts der Chancen und Risiken des Elektroautobauers erschienen die Papiere recht angemessen bewertet, schrieb Analyst Adam Jonas in einer am...

Den vollständigen Artikel lesen ...