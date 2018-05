Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Bauer AG nach Zahlen von 24 auf 27 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Der Start des Tiefbauunternehmens in das Geschäftsjahr 2018 sei uneinheitlich ausgefallen, wobei der Ausblick auf das Gesamtjahr kaum Dynamik signalisiere, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Langfristziele erschienen im derzeitigen Umfeld als zu ambitioniert./ag Datum der Analyse: 15.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0133 2018-05-15/15:05

ISIN: DE0005168108