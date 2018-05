Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Rational von 585 auf 540 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Die Zahlen für das erste Quartal seien gewinnseitig leicht hinter den Erwartungen geblieben, wobei sich Währungseffekte bemerkbar gemacht hätten, schrieb Analyst Lars Lusebrink in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auf dem derzeitigen Bewertungsniveau verfüge die Aktie nur über begrenztes Potenzial, was das gesenkte Kursziel und die Einstufung mit Halten widerspiegelten./mf/ag Datum der Analyse: 15.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0134 2018-05-15/15:07

ISIN: DE0007010803