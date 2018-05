Die Deutsche Konsum REIT-AG hat in den ersten sieben Monaten 2017/2018 rund 107 Mio. Euro in Einzelhandelsimmobilien investiert und ihr Ankaufsziel für das laufende Geschäftsjahr damit bereits überschritten. Im ersten Halbjahr 2017/2018 konnte die Potsdamer Gesellschaft die Mieterlöse um 53 % auf EUR 13,6 Mio. steigern. Unter Einbeziehung der letzten Ankäufe hat sich das Immobilienportfolio zwischenzeitlich auf 89 Einzelhandelsimmobilien mit einem Buchwert von rund EUR 400 Mio. und einer annualisierten Miete von EUR 34,8 Mio. erhöht. CEO Rolf Elgeti erwartet ein "starkes zweites Halbjahr" und stellt weitere Akquisitionen im laufenden Geschäftsjahr in Aussicht. Dafür stehen den Potsdamern aktuell weitere 30 Mio. Euro "Firepower" zur Verfügung. Die positive Entwicklung bestärkt die positive Einschätzung der Redaktion zur DKR-Aktie.



Bernecker Redaktion (www.bernecker.info)Der AktionärsbriefVolker schulz