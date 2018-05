Bei unserer gestrigen Analyse der K+S-Aktie (ISIN: DE000KSAG888) kurz nach der Veröffentlichung der Quartalsbilanz war noch offen, ob dieses Zahlenwerk ausreichen würde, die Aktie nicht nur ins Plus, sondern über entscheidende charttechnische Widerstände zu heben. Jetzt wissen wir: Es hat gereicht. Im Minus gestartet, hatte K+S auf der kurzfristigen Februar-Aufwärtstrendlinie aufgesetzt und dann einen Start-Ziel-Sieg hingelegt, der mit einem Plus von 5,5 Prozent endete - über den entscheidenden Charthürden. Um die Relevanz des gestrigen Anstiegs, der heute in moderaterem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...