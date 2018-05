Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für ElringKlinger von 14,50 auf 13,30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Die Zahlen des Autozulieferers für das erste Quartal seien unter anderem durch Währungseffekte und gestiegene Rohstoffkosten belastet worden, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Ausblick für das Gesamtjahr signalisiere Umsatz- und Ergebnisverbesserungen, in Hinblick auf die Marge dürfte dies aber nur durch einen Sonderertrag erreicht werden./mif/ag Datum der Analyse: 15.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0139 2018-05-15/15:37

ISIN: DE0007856023