Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vodafone nach Zahlen zum Geschäftsjahr 2017/18 auf "Buy" mit einem Kursziel von 240 Pence belassen. Die Kennziffern des britischen Mobilfunkkonzerns seien weitgehend "in line" ausgefallen, schrieb Analyst Jerry Dellis in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der vorsichtige Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr impliziere allerdings einen signifikanten Wachstumsrückgang beim operativen Ergebnis (Ebitda)./edh/la Datum der Analyse: 15.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0143 2018-05-15/15:47

ISIN: GB00BH4HKS39