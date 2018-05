Hannover - Die heute gemeldeten Zahlen zur Entwicklung der US-Einzelhandelsumsätze müssen vor allem aufgrund der Revisionen an den März-Daten positiv bewertet werden, so die Analysten der Nord LB. Der Start in das 2. Quartal sei dem Handel folglich geglückt. Ganz offenkundig müsse man sich auch weiterhin keine Sorgen um den US-Verbraucher machen.

