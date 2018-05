Holger Scholze mit der Vorschau auf die wichtigsten Konjunktur- und Unternehmensdaten, die am Mittwoch, dem 16. Mai 2018, veröffentlicht werden. Dabei werden die endgültigen Angaben zu den Inflationsraten in Deutschland und in der Euro-Zone im April erwartet. Außerdem kommen Daten vom Immobilienmarkt sowie aus der Industrie in den USA. Im Fokus steht außerdem eine Rede von EZB-Präsident Mario Draghi in Frankfurt am Main. Dürr, Leoni, Wirecard u.a. legen Zahlen vor.