Gestern Abend war es endlich soweit: Um 17:43 Uhr gab die Beteiligungsgesellschaft Mutares per Adhoc-Meldung den angepeilten Termin für den Börsengang der STS Group bekannt. Bis zum 29. Mai können die Aktien des Nutzfahrzeugzulieferers voraussichtlich gezeichnet werden, bevor dann drei Tage später die Erstnotiz an den Börsen erfolgen soll. Zahlreiche Anleger hatten voller Vorfreude auf diese Nachricht gewartet und die Mutares-Aktie deshalb auch in ihr Depot aufgenommen. Da STS die größte Beteiligung im Mutares-Portfolio ist, versprachen sich viele Marktteilnehmer von dem Teil-Ausstieg einen erheblichen Mehrwert für die Muttergesellschaft.Die im Nebenwerte-Segment aktiven Strategen von SMC Research hatten das Kursziel für die Aktie vor drei Wochen erst von 24 auf 27 Euro angehoben, weil sie im Zuge des IPO mit einem "substanziellen Gewinn in zweistelliger Millionenhöhe" rechneten. Basis dieser Schätzung war die Tatsache, dass Mutares selbst den Anteil an STS in der sogenannten NAV-Berechnung per Ende 2017 mit gut 220 Millionen Euro bewertet hatte.Große ErnüchterungBei der jetzt veröffentlichten Preisspanne von 26 bis 32 Euro würde der Gesamtwert des Unternehmens aber nur zwischen 156 und 192 Millionen Euro liegen - also deutlich unter dem, was ...

