Mutares AG gelingt einvernehmliche Lösung einer mehrjährigen Rechtsstreitigkeit DGAP-Ad-hoc: Mutares AG / Schlagwort(e): Rechtssache Mutares AG gelingt einvernehmliche Lösung einer mehrjährigen Rechtsstreitigkeit 03.08.2018 / 16:50 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR Mutares AG gelingt einvernehmliche Lösung einer mehrjährigen Rechtsstreitigkeit München, 03. August 2018 - Die seit vier Jahren anhängige Rechtsstreitigkeit zwischen der Mutares AG (ISIN DE000A0SMSH2) und der Diehl AKO Stiftung & Co. KG ("Diehl") über den Erwerb des Geschäftsbereichs Photovoltaics durch die mittelbare Mutares-Tochtergesellschaft Platinum GmbH sowie alle damit zusammenhängenden weiteren Rechtsstreitigkeiten wurden im Rahmen einer gütlichen Einigung durch Abschluss eines Vergleichs zwischen der Mutares AG, dem Insolvenzverwalter über das Vermögen der Platinum GmbH und Diehl beendet. Im Rahmen des Vergleichs hat sich die Mutares AG zu einer einmaligen Zahlung von EUR 7,5 Mio. an Diehl verpflichtet. Der vorläufige Streitwert der von Diehl vor dem Landgericht Ravensburg geltend gemachten Ansprüche belief sich auf rund EUR 22,5 Mio. zuzüglich Zinsen. Auf Basis bereits gebildeter Rückstellungen erwartet die Mutares AG im Zusammenhang mit dieser Einigung eine Belastung des Jahresergebnisses von EUR 5,5 Mio. Der einvernehmlich getroffene Vergleich schließt alle zwischen den beteiligten Parteien seit dem Jahr 2014 anhängig gewordenen Rechtsstreitigkeiten ab und führt zu einer endgültigen Erledigung sämtlicher damit in Zusammenhang stehenden etwaigen wechselseitigen Ansprüche.

