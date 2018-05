ZÜRICH (Dow Jones)--Geprägt von nur geringen Kursbewegungen hat der Schweizer Aktienmarkt am Dienstag knapp behauptet geschlossen. Gewinner und Verlierer hielten sich in etwa die Waage. Zwar sackte der SMI am Nachmittag zwischenzeitlich etwas stärker ab, allerdings holte er einen Teil der Abgaben im Späthandel wieder auf. Für den Absacker hatten in den USA anziehende Anleiherenditen gesorgt, nachdem neue US-Konjunkturdaten gut ausgefallen waren und Spekulationen über womöglich schneller steigende US-Zinsen befeuert hatten. Der Franken geriet darauf wie die Aktien etwas unter Druck, konnte sich danach aber ebenfalls wieder berappeln.

Der SMI verlor 0,1 Prozent auf 8.994 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 11 Kursverlierer und 9 -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 39,82 (Montag: 37,17) Millionen Aktien.

Die größte Kursbewegung gab es bei Sika, die um 1 Prozent nachgaben. Nachdem Saint-Gobain und Sika in der Vorwoche ihren jahrelangen Übernahmestreit beendet haben und Saint-Gobain im Zuge der Übernahme darauf verzichtet, die Kontrolle zu übernehmen, steht die Aktie stärker im Fokus. Am Vortag hatte sie noch um 1,5 Prozent zugelegt. Größte Gewinner waren Swatch und Lafargeholcim, die ohne neue Nachrichten um 1,0 bzw. 0,8 Prozent stiegen.

Zurich Insurance zeigten sich nach einer "Halten"-Empfehlung von Independent Research 0,2 Prozent höher mit 315,50 Franken. Die Analysten haben das Kursziel von 280 auf 320 Franken angehoben und ihre Verkaufsempfehlung für das Papier zurückgezogen. Zurich Insurance sei ein solider Jahresauftakt gelungen. Insbesondere das Wachstum der Prämiensätze in der Schaden- und Unfallversicherung werten die Analysten positiv. Zwar weise die Aktie unverändert einen Bewertungsaufschlag zu vergleichbaren europäischen Versicherern auf, allerdings müssten die zuletzt erzielten und noch zu erwartenden Rentabilitätsfortschritte in der Schaden- und Unfallversicherung berücksichtigt werden. Zudem gebe es Übernahmefantasie.

May 15, 2018

