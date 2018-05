Von Robert Wall und Emre Peker

LONDON (Dow Jones)--Im Dauerstreit der beiden Flugzeugbauer Airbus und Boeing um unerlaubte staatliche Beifhilfen hat die Welthandelsorganisation (WTO) die USA potenziellen wirtschaftlichen Sanktionen gegen die Europäische Union einen Schritt näher gebracht. Die WTO kam zu dem Schluss, dass die EU und vier ihrer Mitgliedsstaaten - namentlich Frankreich, Deutschland, Spanien und Großbritannien - einer früheren WTO-Entscheidung nicht entsprochen und weiterhin unerlaubte Beihilfen an Airbus gezahlt hätten.

Der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer erklärte, die USA würden sich durch das Urteil der WTO in ihrer Einschätzung bestätigt sehen, dass die Europäische Union WTO-Regeln ignoriert habe, und dass amerikanischen Luftfahrtunternehmen durch die EU-Subventionen für Airbus Milliarden Dollar an Umsätzen verloren gegangen seien. In einem nächsten Schritt würden die USA Gegenmaßnahmen erarbeiten, sollte die EU sich weiterhin nicht an die WTO-Vorgaben halten.

Der Subventionsstreit zwischen den USA und der EU schwelt schon seit Jahren. Beobachter gehen davon aus, dass er sich noch viele Jahre hinziehen wird. In den kommenden Monaten wird noch die Entscheidung der WTO über eine entsprechende Gegenklage der EU erwartet, die den USA vorwerfen, ihrerseits Boeing zu subventionieren.

May 15, 2018

