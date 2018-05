Die Biomax Informatics AG gibt bekannt, dass ihr langjähriger Kunde Royal DSM N.V. eine mehrjährige Lizenz für die "semantische Suche" Biomax erworben hat, um seine neue unternehmensweite Wissensplattform für schnelle, einfache und umfassende Wissensrecherchen zu implementieren.

Die semantische Suchtechnologie Biomax bietet ein erweiterbares Grundgerüst, das automatisch ein wachsendes und sich entwickelndes semantisches Netzwerk aufrechterhält. Die Plattform arbeitet sowohl mit internen Dokumenten wie F&E-Archiven als auch mit öffentlichen Datenquellen. Es lässt sich nahtlos in die bestehende Infrastruktur integrieren und unterstützt die Nutzung von Wissen, das zum Beispiel in jahrzehntealten Daten oder in Daten, die aus Nachrichtenfeeds stammen, vergraben ist und ermöglicht so die semantische Echtzeit-Analyse aktuellster Nachrichten.

Die Suchplattform nutzt semantische Netzwerke und enthält ein ausgeklügeltes System zur Fragenbeantwortung unter Zuhilfenahme von durch Künstliche Intelligenz (KI) erweiterten Algorithmen. Das erweiterbare semantische Netzwerk verbindet und bezieht einen nachhaltigeren Wert aus dem ständig wachsenden Wissensschatz, der durch die Forschungsaktivitäten von DSM in allen Bereichen entsteht.

"DSM und Biomax arbeiten bereits seit vielen Jahren zusammen, und ich freue mich, dass wir diese Zusammenarbeit zu einer Wissensplattform für die Forschung von DSM ausbauen können. Für DSM ist eine bessere Nutzung des vorhandenen Wissens entscheidend, wenn es darum geht, unser Innovationsziel für die kommenden Jahre zu erreichen", sagt Dr. Marcus Remmers, CTO Royal DSM N.V.

Dr. Klaus Heumann, CEO von Biomax Informatics, fügte hinzu: "Wir freuen uns, durch den unternehmensweiten Einsatz unserer semantischen Suchtechnologie zur Verbesserung des Zeitmanagements, zur Steigerung der Effektivität und zur Beschleunigung der Produktivität einen Beitrag zum Erreichen der hohen Ansprüche von DSM auf dem Gebiet der Innovation leisten zu können."

Über Royal DSM

Royal DSM N.V. ist ein weltweit aktives Unternehmen, das in den Bereichen Gesundheit, Ernährung und Materialien tätig ist. Durch die Verbindung seiner einzigartigen Kompetenzen in den Bereichen Life Sciences und Materials Sciences fördert DSM wirtschaftlichen Wohlstand sowie ökologische und soziale Fortschritte und schafft dadurch für alle Stakeholder nachhaltige Werte. DSM schafft innovative Lösungen, die ernähren, schützen und die Leistung verbessern. Dabei bedient das Unternehmen globale Märkte wie etwa die Märkte für Lebens- und Nahrungsergänzungsmittel, Körperpflege, Futtermittel, Pharmazeutika, medizinische Produkte, die Automobilindustrie, Farben und Lacke, Elektrotechnik und Elektronik, Schutz des Lebens, alternative Energien sowie Materialien auf biologischer Grundlage. Mit seinen rund 25.000 Mitarbeitern erwirtschaftet DSM einen jährlichen Nettoumsatz in Höhe von rund 10 Mrd. Euro.

Über Biomax

Biomax Informatics bietet rechnerische Lösungen für eine bessere Entscheidungsfindung und das Wissensmanagement im Rahmen der Biowissenschaften. Das Unternehmen unterstützt seine Kunden durch Einbeziehung von Daten und Informationen aus proprietären und öffentlich zugänglichen Quellen bei der Schaffung von Werten, um einen wissensbasierten Ansatz bei der Entwicklung innovativer biowissenschaftlicher Produkte zu ermöglichen. Zu der weltweiten Kundenbasis von Biomax zählen Kliniken, Unternehmen und Forschungsorganisationen, die in den Bereichen Wirkstoffentdeckung, Diagnostik, Feinchemikalien sowie Nahrungsmittel- und Pflanzenproduktion erfolgreich sind. www.biomax.com

Biomax ist eine eingetragene Marke der Biomax Informatics AG in Deutschland und anderen Ländern. Die eingetragenen Namen, Marken usw., die in dieser Mitteilung verwendet werden, sind selbst dann, wenn dies nicht besonders hervorgehoben wurde, nicht als gesetzlich ungeschützt zu betrachten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

