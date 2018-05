Meldung gemäß SIX Adhoc Publizität Art. 53 KR



Zürich (pta043/15.05.2018/19:00) - Die Aktionäre der Peach Property Group AG, einem auf Bestandshaltung in Deutschland spezialisierten Investor mit Fokus auf Wohnimmobilien, haben bei der heutigen Generalversammlung in Zürich alle Anträge des Verwaltungsrats mit deutlicher Mehrheit angenommen. Insgesamt waren rund 47 Prozent des Aktienkapitals vertreten.



Mit Kurt Hardt, Vorstand der Kreissparkasse Biberach, wurde ein ausgewiesener Experte für den deutschen Finanz- und Immobilienmarkt in den Verwaltungsrat gewählt. Die Aufstockung des Kontrollgremiums von drei auf nunmehr vier Mitglieder erfolgt im Zuge des dynamischen Wachstumskurses der Peach Property Group. Das Unternehmen verspricht sich von Kurt Hardt wertvolle Impulse für die weitere Entwicklung des Geschäfts und die fortgesetzte Ausweitung des Immobilienbestandes in Deutschland. Zudem wurden der Verwaltungsratspräsident Reto Garzetti und die Mitglieder des Gremiums, Peter Bodmer und Dr. Christian De Prati, für ein weiteres Jahr im Amt bestätigt.



Auf die Ausschüttung einer Dividende wurde antragsgemäss verzichtet, um die Mittel für den weiteren Ausbau des Portfolios von Wohnimmobilien in Deutschland zu nutzen. Ebenfalls im Zusammenhang mit dem weiteren Wachstum wurde das bedingte Kapital um rund CHF 400.000 auf CHF 2.7 Mio. erhöht, um flexibel auf allfällige Opportunitäten reagieren zu können.



Medien, Investoren und Analysten Dr. Thomas Wolfensberger, Chief Executive Officer und Dr. Marcel Kucher, Chief Financial Officer +41 44 485 50 00 | investors@peachproperty.com



Medien Deutschland edicto GmbH, Axel Mühlhaus, Peggy Kropmanns +49 69 90 55 05 52 | amuehlhaus@edicto.de



Über die Peach Property Group AG



Die Peach Property Group ist ein Immobilieninvestor und -entwickler mit einem Anlageschwerpunkt in Deutschland und der Schweiz. Die Gruppe steht für langjährige Erfahrung, Kompetenz und Qualität. Innovative Lösungen für moderne Wohnbedürfnisse, starke Partnerschaften und eine breite Wertschöpfungskette runden das Profil ab. Das Portfolio besteht aus renditestarken Bestandsimmobilien, typischerweise in B-Städten im Einzugsgebiet von Ballungsräumen. Daneben entwickelt die Gruppe Immobilien für den eigenen Bestand oder zur Vermarktung im Stockwerkeigentum. Im letzteren Bereich konzentriert sich die Gruppe auf A-Standorte und Objekte mit attraktiver Architektur und gehobener Ausstattung für einen internationalen Kundenkreis. Die Aktivitäten umfassen die gesamte Wertschöpfungskette von der Standortevaluation, über den Erwerb bis zum aktiven Asset Management und dem Verkauf oder Vermietung der Objekte.



Die Peach Property Group AG hat ihren Hauptsitz in Zürich sowie den deutschen Gruppensitz in Köln. Die Peach Property Group AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (PEAN, ISIN CH0118530366). Der Verwaltungsrat umfasst Reto Garzetti (Präsident), Peter Bodmer, Dr. Christian De Prati sowie Kurt Hardt.



Weitere Informationen http://peachproperty.com



